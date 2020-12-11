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Орган собора Нотр-Дам демонтировали для реставрации после пожара

Работы по восстановлению инструмента продлятся не менее шести месяцев
© Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Демонтаж органа XVIII века в пострадавшем от пожара парижском кафедральном соборе Нотр-Дам завершился на два месяца раньше намеченного срока. Об этом сообщила радиостанция France Info. Работы начались 3 августа.

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Это второй крупный этап в реставрационных работах. В ноябре специалисты смогли демонтировать строительные леса, которые окружали центральную часть собора еще до пожара. 

Для восстановительных работ рестовраторы возвели рядом с органом строительные леса.  Внутри лесов были укреплены две направляющие, по которым спускались трубы инструмента. Всего было демонтировано 8 тыс. труб. Затем все детали были отправлены на специальный склад, расположенный в регионе Иль-де-Франс.  

В соборе по-прежнему остаются деревянный корпус органа и фасадные трубы, не поддающиеся демонтажу и транспортировке из-за хрупкого материала. Ожидается, что работы по реставрации продлятся не менее шести месяцев. Затем, после монтажа в соборе, потребуется еще шесть месяцев для отладки и настройки органа.

Благодаря тому, что пожар произошел в удаленной точке собора, орган не был поврежден. Однако на нем осело много ядовитых веществ.

После пожара президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к гражданам отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. Предполагается, что 16 апреля 2024 года орган снова будет в исправном состоянии и его задействуют в ходе церковной службы, которая пройдет в соборе в день пятой годовщины пожара. 

 

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