Памфилова 23 декабря проведет итоговую встречу с журналистами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Итоговая встреча председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой с журналистами пройдет 23 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК в пятницу.

"Встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с журналистами, посвященная подведению итогов года, переносится на 23 декабря. Время и формат встречи будут сообщены позднее", - говорится в сообщении.

Памфилова на заседании ЦИК в среду сообщала, что 16 декабря планируется провести последнее в этом году заседание комиссии. Она также предложила после итогового заседания провести пресс-конференцию в формате онлайн, поскольку в связи с работой в удаленном режиме журналисты "были лишены возможности напрямую задавать вопросы".