Глава ААНИИ: пандемия практически не повлияла на работу полярников на Шпицбергене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пандемия почти не повлияла на работу российских полярников на Шпицбергене (Норвегия), летняя программа исследований выполнена на 80-90%. Об этом ТАСС сообщил директор Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Из-за ситуации с пандемией очень тяжело стало выезжать за рубеж. Свои задержки существуют и в Норвегии. Однако при этом 80-90% летней программы мы выполнили за счет того, что сезонному составу пришлось поднапрячься. Я считаю, что в этих условиях мы очень хорошо справились", - сказал Макаров.

Он добавил, что сейчас формируется программа на следующий год, ученые надеются на ослабление ограничений, связанных с пандемией.

"На стационаре "Мыс Баранова" идут работы, они практически не сократились по объемам, однако логистика затруднена", - отметил Макаров. По его словам, сейчас среди российских полярников, которые работают в Арктике, зараженных коронавирусом нет.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.

О форуме

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.