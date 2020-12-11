{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ААНИИ: пандемия практически не повлияла на работу полярников на Шпицбергене

Выполнено 80-90% летней программы исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пандемия почти не повлияла на работу российских полярников на Шпицбергене (Норвегия), летняя программа исследований выполнена на 80-90%. Об этом ТАСС сообщил директор Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Из-за ситуации с пандемией очень тяжело стало выезжать за рубеж. Свои задержки существуют и в Норвегии. Однако при этом 80-90% летней программы мы выполнили за счет того, что сезонному составу пришлось поднапрячься. Я считаю, что в этих условиях мы очень хорошо справились", - сказал Макаров.

Он добавил, что сейчас формируется программа на следующий год, ученые надеются на ослабление ограничений, связанных с пандемией.

"На стационаре "Мыс Баранова" идут работы, они практически не сократились по объемам, однако логистика затруднена", - отметил Макаров. По его словам, сейчас среди российских полярников, которые работают в Арктике, зараженных коронавирусом нет.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.

О форуме

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

Теги
Арктика сегодня
Ветеран из Ставрополья рассказала о своем разговоре с Путиным
Наталья Донскова рассказала президенту о своем здоровье и о том, как преобразились Ессентуки
Читать полностью