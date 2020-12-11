Вторая волна коронавируса началась в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Вторая волна нового коронавируса началась в Южно-Африканской Республике и она будет тяжелее первой. Об этом объявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе в специальном телевизионном обращении к гражданам страны.

"Мы находимся сейчас в условиях второй волны коронавируса, - заявил министр 9 декабря. - Суточное количество новых заболевших достигло рекордных 6 079, за последние 24 часа скончались в связи с коронавирусом 135 человек". По его словам, очагами новой вспышки стали провинции Западный Кейп, Восточный Кейп, Квазулу-Наталь и Гаутенг.

"Сейчас из каждых 100 сданных тестов на коронавирус 18 дают положительный результат", - отметил министр. Он сообщил, что математические модели показывают, что стране следует ожидать более резкого подъема кривой заболеваемости. "Подъем второй волны будут выше, нежели первой", - заявил Звелини Мкизе. Пик пандемии был достигнут ЮАР в минувшем июле, когда суточный уровень новых заболевших составил 15 тыс.

Власти ЮАР надеялись, что с приближением лета и прихода в страну, находящуюся в Южном полушарии, жаркой погоды, количество вновь заболевших значительно сократится. Первоначально эти надежды оправдывались, в сентябре число выявляемых в сутки инфицированных уменьшилось до менее 1,5 тыс. Однако с начала ноября неожиданно для многих в ЮАР возобновился быстрый рост заболевших коронавирусом. Специалисты считают, что течение пандемии в ЮАР повторяет происходящее в Европе, но с задержкой в два - три месяца. В результате ожидания значительного падения числа вновь заболевших в стране во время летнего сезона не оправдались.

Ответственность молодежи

Министр указал, что причиной роста числа новых заболевших коронавирусом являются массовые вечеринки. "В результате появляются все новые и крупные очаги распространения коронавируса, так как молодые люди исключительно мобильны и активно перемещаются по стране. При этом у многих переносчиков COVID-19 из числа молодежи, нет видимых симптомов заболевания", - отметил Звелини Мкизе. Он сообщил, что наибольшее число новых инфицированных сейчас приходится на возрастную группу 15 - 19 лет. Министр призывал сократить количество массовых мероприятий и уменьшить предельную численность их участников.

Звелини Мкизе указал, что предстоящие рождественские и новогодние праздники будут ключевыми для дальнейшего развития событий. "Людям необходимо проявлять сдержанность в праздничные дни, нужно постоянно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию", - подчеркнул он, добавив, что Минздрав находится в тесном контакте с властями провинций в целях принятия экстренных мер в случае необходимости.

Если нынешняя ситуация сохранится, то мы ожидаем кризиса системы здравоохранения, когда для больных не будет хватать мест в госпиталях, а врачи не смогут справиться с потоком заболевших, предупредил министр. Он сообщил, что направил специальные письма в медицинские центры с тем, чтобы последние подготовились к второй волне коронавируса. "Необходимо запланировать развертывание полевых госпиталей для приема заболевших, - отметил министр. - Следует также увеличить количество тестов, проводимых в группах риска".

Сейчас в ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных и умерших среди всех государств Африки - 821 889 и 22 432 соответственно. В стране действует режима общенационального бедствия в связи с пандемией коронавируса, сохраняется комендантский час.