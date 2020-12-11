Власти Петербурга будут согласовывать с Роспотребнадзором возможность работы кафе ночью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Вопрос работы заведений общественного питания Петербурга в ночное время необходимо согласовывать с Роспотребнадзором. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Ситов.

"Вопрос работы заведений ночью после 23 часов будет согласовываться с Роспотребнадзором, поскольку это федеральная мера", - сказал он, выступая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

В то же время Ситов отметил, что если в течение двух недель эпидемиологическая ситуация в Петербурге улучшиться, то возможно послабление ограничений. "В таком случае мы будем принимать решения быстро и адекватно", - уточнил он.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.

По последним данным, в Петербурге выявили 166 942 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 94 188 человек, умерли 6 178. За последние сутки в городе выявили 3 779 случаев заражения - максимум за время пандемии.