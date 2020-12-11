Уникальную операцию по восстановлению голоса провели в военном госпитале им. Вишневского

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Врачи Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского восстановили женщине голосовую складку по новейшей методике, которая на практике в России применена впервые, сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.

"Более года назад пациентка утратила голос вследствие проведенной операции на щитовидной железе. После комплексного обследования пациентки специалисты ЦВКГ приняли решение провести высокотехнологичную операцию по коррекции паралича голосовой складки с применением новейшего импланта из медицинского титана. До этого подобные операции не проводились на территории РФ", - сказано в сообщении.

Отмечено, что использование титанового импланта позволяет провести операцию под местной анестезией, отрегулировать тональность голоса пациента, в кратчайшие сроки устранить голосовой паралич, восстановить полноценную речь, а также исключить возможность аллергической реакции.

"Дополнительным преимуществом операции по новой методике является ее перманентный эффект. При использовании в операции альтернативных материалов, таких как силикон, пациентке пришлось бы проходить дополнительное лечение, включая инъекции и дальнейшее хирургическое вмешательство. Благодаря применению передовых технологий и профессионализму военных врачей пациентке был полностью возвращен голос, восстановлено качество жизни", - говорится в сообщении.

Паралич гортани является частым осложнением операций на щитовидной железе. Использование новых технологий и материалов позволит эффективно устранить последствия данных операций, сообщает военное ведомство.