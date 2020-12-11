Более 28% россиян готовы к переезду в другой город ради работы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 28% россиян готовы уехать из своего города ради работы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2020 году территориальная мобильность в целом по стране выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом: искать работу в другом населенном пункте намерены 28% против 18%. Малый город потерял все преимущества перед селом: ни по одному параметру качества жизни, даже по возможности получить образование, он не выделяется в глазах его жителей в лучшую сторону", - следует из результатов опроса.

Кроме того, авторы исследования отмечают тревожный сигнал для системы образования. Так, 87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных нестоличных.

"Еще более неприятны результаты оценки рынка труда: найти хорошую работу в крупных нестоличных городах считает возможным лишь 39% опрошенных жителей, меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сел. При этом число не желающих менять место жительства в 2020 году резко сократилось до 21% против 43% в 2016 году", - говорится в тексте опроса.

По мнению опрошенных, Москва на этом фоне оказывается наиболее привлекательной для респондентов. Так, 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах РФ, того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России, 71% респондентов выделяют возможность получить в столице хорошее образование. Преимущество в качестве разнообразного досуга в Москве видят 61% опрошенных против 28% в целом по стране.

Мотивация переезда

Помимо этого, в исследовании отмечается, что растет число факторов, мотивирующих граждан к переезду. На протяжении всех лет мониторинга главная мотивация переезда из постоянного места жительства связана с поиском хорошей работы. При этом явно видны разнонаправленные тренды для регионов и столицы.

"В целом по России опрос показывает некоторое снижение доли оценки отсутствия достойных рабочих мест с 57% в 2016 году до 53% в 2020 году. Наоборот, в Москве число разочарованных в поиске работы увеличивается с 13% в 2016 году до 20% в 2020 году", - подчеркнули эксперты.

При этом, как в целом по стране, так и в Москве наблюдается устойчивый рост желания получить лучшее образование и жить там, где хорошая инфраструктура для проведения свободного времени и досуга. Увеличение доли тех, кто за счет переезда намерен изменить жизнь к лучшему, также указывает на рост территориальной мобильности.

По данным исследования, в качестве важного фактора появилось условие безопасности. Для России этот показатель увеличился с 4% в 2016 году до 8% в 2020 году. Для Москвы фактор безопасности в 2020 году стал одним из главных мотивов желания уехать для 22% опрошенных.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября текущего года. В нем приняли участие свыше 6 тыс. россиян в 173 населенных пунктах в возрасте от 15 до 72 лет.