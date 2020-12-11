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Пандемия COVID-19

Песков заявил, что в России по-прежнему не планируют вводить локдаун

При этом пресс-секретарь российского лидера признал, что уровень смертности в стране на фоне распространения коронавируса действительно вырос

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности в России на фоне распространения коронавируса действительно вырос, но это общемировая тенденция, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом планов по введению в стране нового локдауна по-прежнему нет, заверил он.

Комментируя ситуацию с растущим уровнем смертности на фоне распространения COVID-19, представитель Кремля заявил: "Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице-премьера [Татьяны] Голиковой, она все объяснила по смертности". "Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению", - отметил Песков.

По его словам, это общемировая тенденция. "Все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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