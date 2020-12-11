AstraZeneca проведет исследования с НИЦ им. Гамалеи по вакцинам от COVID

ТАСС, 11 декабря. Фармакологическая компания AstraZeneca проведет совместное исследование с НИЦ имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата "Спутник V", следует из сообщения компании.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм" по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что научное сотрудничество AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи "имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов".

"В настоящее время AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин", - указывают в компании.

В свою очередь в РФПИ сообщили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 "Спутник V" начнутся до конца этого года.

"Этот уникальный пример сотрудничества ученых из разных стран в совместной борьбе с коронавирусом сыграет решающую роль в достижении окончательной победы над пандемией во всем мире. Решение AstraZeneca провести клинические испытания с использованием одного из двух векторов Sputnik V для повышения эффективности собственной вакцины является важным шагом на пути к объединению усилий в борьбе с пандемией. Мы приветствуем начало этого нового этапа сотрудничества между производителями вакцин. Мы полны решимости развивать это партнерство в будущем и начать совместное производство после того, как новая вакцина продемонстрирует свою эффективность в ходе клинических испытаний. Мы надеемся, что другие производители вакцин последуют нашему примеру", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина AstraZeneca

Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии, показывают, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, - увеличенную дозу препарата.

Плюсами вакцины разработчики называют ее эффективность, отсутствие случаев госпитализации участников исследования или развития у них тяжелых форм заболевания, а также отсутствие необходимости транспортировать и хранить ее при очень низких температурах. По информации AstraZeneca, препарат можно держать в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию до полугода.