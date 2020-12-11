МВД России приступило к разработке порядка проведения добровольной ДНК-регистрации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. МВД России приступило к разработке проекта постановления правительства, который касается деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение государственной геномной регистрации. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-центре ведомства.

"Документом будут определены порядок проведения добровольной государственной геномной регистрации, обязательной государственной геномной регистрации и правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, в МВД отметили, что в документе также будет установлен размер и порядок взимания платы за ее проведение.

В начале ноября правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. В настоящее время геномная регистрация обязательна только для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

Законопроект наделяет экспертные подразделения СК РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Кроме того, документ корректирует определение геномной информации. Теперь под ней предлагается понимать "биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) физического лица или неопознанного трупа". В кабмине считают, что получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов является "одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений".

Расходы федерального бюджета на реализацию инициативы в 2020-2022 годах оцениваются в 7,66 млрд рублей (2020 год - 1,32 млрд рублей, 2021 год - 3,5 млрд рублей, 2022 год - 2,84 млрд рублей), большая часть из которых потребуется МВД России.