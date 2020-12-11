В Удмуртию поступило 500 доз вакцины от коронавируса

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Первая крупная партия вакцины от коронавируса из 500 доз поступила в Удмуртию. Прививки медикам, работающим с зараженными пациентами, начнут ставить 14 декабря, сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"В Удмуртию поступила партия из 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак". В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами. Вакцинация начнется с 14 декабря", - написал Бречалов.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Удмуртии подготовили 60 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса, в больницы закупили необходимое оборудование для транспортировки препарата в районные учреждения. Эти пункты в дальнейшем смогут прививать население массово. В случае необходимости ставить прививки будут несколько медсестер или докторов.

Небольшая партия вакцины из 42 доз поступила в регион в конце сентября. Добровольцами стали сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы, Республиканской детской клинической больницы, Первой республиканской клинической больницы, Завьяловской районной больницы, а также работники скорой медицинской помощи. Осложнений при вакцинации выявлено не было.

Всего на 11 декабря в регионе зарегистрировано 15 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 256 человек выздоровели, 262 летальных случая. Состояние заболевших: 2 115 в удовлетворительном состоянии, 796 средней степени тяжести, 199 в тяжелом состоянии.