ВЦИОМ: больше половины россиян заметили перемены в жизни после изменения конституции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Почти 60% россиян заметили изменения в разных сферах жизни страны после вступления в силу новых положений конституции, еще больше респондентов заметили изменения в законодательстве, вытекающие из этих поправок. Об этом в пятницу сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

"74% заявляют о том, что в той или иной степени они видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в конституцию", - сказал он, уточнив, что "о реализации большинства поправок заявляют всего 27%", а 47% заявляют о частичной реализации. Это, продолжил Мамонов, "формулирует некую задачу по активному информационному сопровождению" вносимых в законодательство изменений.

"Чуть меньше показатель мы получили, когда пытались оценить, влияют ли эти поправки на ситуацию в различных сферах жизни страны. Здесь 59% заявили о том, что произошли изменения, масштабные изменения, либо изменения пока незначительные, - продолжил представитель ВЦИОМ. - При этом о масштабных изменениях заявили 11% опрошенных". "Тем не менее, спустя пять месяцев, наверное, это тоже очень высокий показатель", - добавил он. Социолог заметил, что даже среди тех, кто летом голосовал против изменений в конституции, 33% заявляют, что большинство поправок реализуются.

Самыми популярными поправками в основной закон на данный момент являются нормы о защите природы и сохранении уникального природного многообразия, о детях как приоритете государственной политики, об обязательной поддержке научно-технологического развития, гарантиях адресной социальной поддержки, обязательной ежегодной индексации пенсий.

"В десятку наиболее популярных также вошли закрепление статуса русского языка как государствообразующего, развитие системы экологического образования, признание культуры как уникального наследия, а также поправка, которая закрепляет доступность и качество медицинского обслуживания. Это десятка наиболее популярных и наиболее поддерживаемых поправок", - добавил Мамонов.