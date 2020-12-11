Власти Петербурга заявили, что ограничения на работу кафе в новогоднюю ночь не будут сняты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Ограничения на работу заведений общественного питания Петербурга сняты не будут. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Ситов в пресс-центре ТАСС.

"Все зависит от состояния системы здравоохранения, от количества госпитализаций, от количества заболевших. Ситуация сейчас стабильна, но стабильно тяжелая, к сожалению, поэтому рассматриваются любые варианты [снятия ограничений]. Они будут приниматься с четкими рекомендациями Роспотребнадзора, эпидемиологов, собственно говоря, экономического блока <…> Все, кроме новогодней ночи, может обсуждаться", - сказал он.

При этом не исключена возможность смягчения ограничений работы заведений общественного питания после 25 декабря. "Соответственно, согласно эпидемиологической ситуации, пожеланиям коллег, в целом оценки бизнес-ситуации мы и будем снимать эти ограничения. Сколько их будет - одно, два, три - сложно сказать, сейчас просто это преждевременно. Время до 25 декабря еще есть", - сказал он

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.

По последним данным, в Петербурге выявили 166 942 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 94 188 человек, умерли 6 178. За последние сутки в городе выявили 3 779 случаев заражения - максимум за время пандемии.