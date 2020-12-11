СМИ: кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Корейский кинорежиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса на 60-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу портал Delfi.

По его информации, которую он приводит со ссылкой на режиссера Виталия Манского, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь. В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений в связи с заболеванием коронавирусом, указано в сообщении.

Как сообщает портал, Ким Ки Дук намеревался приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство в Латвии. После того, как режиссер не явился на назначенную встречу, коллеги начали искать его, уточняя информацию в латвийских больницах. Из-за строгих правил по защите личных данных этот поиск был затруднен.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года в Южной Корее. В начале 90-х он изучал изящные искусства в Париже, а в 1993 году получил награду Института сценаристов за лучший сценарий к фильму "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За свою карьеру в качестве кинорежиссера он получил множество наград, включая главный приз Венецианского кинофестиваля в 2012 году за ленту "Пьета", четыре награды Венецианского кинофестиваля в 2004 году за фильм "Пустой дом", приз Берлинского международного кинофестиваля в 2004 году за лучшую режиссуру за ленту "Весна, лето, осень, зима… и снова весна".

Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля в 2019 году. В ноябре того же года режиссер стал председателем жюри основного конкурса IV Сочинского международного кинофестиваля. В интервью ТАСС он сказал тогда, что съемки его нового фильма пройдут на территории России.