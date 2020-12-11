Эксперт: учебные программы вузов должны разрабатываться вместе с бизнесом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бизнес должен сотрудничать с университетами в разработке образовательных программ, чтобы не переучивать молодых специалистов на производстве. Такое мнение высказал ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга на заседании, посвященном национальным проектам как драйверу развития в рамках VII Ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо-2020".

"Бизнес должен приходить к нам, и мы должны совместно разрабатывать образовательные программы. Бизнес должен понимать, что, вложившись в образование студента на университетской скамье, он потом получит специалиста, которого не надо потом переучивать. <…> И научно-образовательные центры, и новый нацпроект, о котором мы говорим, он сближает бизнес и университеты не только в области разработки технологий, но и в области образования тоже", - сказал Мажуга.

Нацпроект "Наука и университеты" будет представлен в декабре, о чем накануне на "Вузпромэкспо" рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. В новом нацпроекте объединены мероприятия национального проекта "Наука" с мероприятиями, которые были в национальном проекте "Образование" в части высшего образования.

Сближению высокотехнологичного бизнеса и университетов способствует активно внедряемая практика индивидуальных образовательных траекторий, отметил ректор РХТУ. При этом вуз готовит под конкретное предприятие нужного ему специалиста.

"Бизнес не должен ждать, что мы как университеты сделаем для него готового специалиста. Он должен тоже вложиться, причем не обязательно финансово, а интеллектуально", - заключил Мажуга.

О выставке

Выставка "Вузпромэкспо" является крупнейшим научно-образовательным мероприятием России и проводится ежегодно с 2013 года. Площадка выставки была на протяжении всего этого времени местом презентации широким аудиториям наиболее перспективных и ярких научно-технологических разработок, созданных благодаря поддержке научных исследований со стороны государства и кооперации науки и бизнеса. В текущем году концепция выставки расширена. "Вузпромэкспо -2020"является фактически итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ставя особый акцент на результатах первого года реализации национальных проектов в области науки и образовании.