В Центральную Россию придут потепление и небольшой снег

ТАСС, 11 декабря. Синоптики прогнозируют потепление в среднем на 2-5 градусов и небольшие снегопады в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 12-13 декабря. Так, в Воронежской, Брянской, Орловской областях в воскресенье столбики термометров покажут минус 1-5 градусов, во Владимирской, Рязанской, Тульской областях ожидается около 6-8 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС)

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, с 12 декабря в регионе начнется потепление, пройдет умеренный снег. "Уже в ночь на субботу ожидаем местами умеренный снег. Ночь на субботу будет еще достаточно холодной - 11-16 градусов мороза, а днем уже от 2 до 7 градусов мороза, в ночь на воскресенье - 8-13 градусов мороза, днем уже 1-6 градус мороза. Также небольшой снег ожидается в течение всей следующей недели", - сказала Перова.

До минус 1-5 градусов в дневные часы к 13 декабря прогнозируются также в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях, в субботу и воскресенье пройдут небольшие и умеренные снегопады. "Днем 13 декабря пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура днем - около минус 2-4 градусов", - сообщили в гидрометцентре по Курской области.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях в ближайшие двое суток будет немного прохладнее - до минус 6-8 градусов, снег ожидается 13 декабря и в ночь на понедельник. При этом в Рязанском, Ивановском Костромском регионах ночами возможны морозы до 15 градусов. "13 декабря будет небольшая облачность, температура воздуха ночью - минус 10-15 градусов, днем - минус 3-8 градусов", - отметили в ЦГМС по Рязанской области.