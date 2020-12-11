Подсветка площади Победы в Петербурге получила главную евразийскую премию по светотехнике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Проект архитектурно-художественной подсветки площади Победы в Московском районе Санкт-Петербурга получил главную Евразийскую премию "Золотой фотон". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Петербургский проект наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки площади Победы удостоен ежегодной Евразийской премии по светотехнике и электротехнике "Золотой фотон". По итогам года он признан лучшим в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Главная отраслевая премия "Золотой Фотон" проводится с 2017 года. В ней принимают участие компании, работающие на светотехнических рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом году 34 компании подали 65 заявок на участие, 55 из которых стали лауреатами по категориям "Продукт года", "Проект года", "Достижение года" и "Признание отрасли".

Отмечается, что новое световое художественное оформление площадь с Монументом героическим защитникам Ленинграда получила к 75-й годовщине Победы в 2020 году. На площади установлено 1,5 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников и прожекторов, создающих эффект триколора.

Как ранее сообщили в пресс-службе администрации города, подсветку в Петербурге к 2022 году получат более 180 памятников и скульптур. Проект носит просветительский характер и направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия города.

Монумент Героическим Защитникам Ленинграда был установлен в 1975 году. Его авторами были участники обороны города: архитекторы Валентин Каменский и Сергей Сперанский и скульптор Михаил Аникушин. На гранитных пилонах установлены 26 бронзовых скульптур, это образы защитников Ленинграда, обращенных в сторону бывшей линии фронта, к Пулковским высотам. Главная вертикаль - 48-метровый гранитный обелиск - символ торжества Победы, являющийся связующим звеном между "Площадью Победителей" и полукруглым Памятным залом "Блокада". В 1978 году на площади Победы открылся подземный памятный зал, который сегодня зал является филиалом Музея истории города.