Власти Удмуртии рассчитывают привить в 2021 году от коронавируса 450 тыс. жителей региона

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 450 тыс. жителей Удмуртии планируют привить от новой коронавирусной инфекции в 2021 году, с января власти рассчитывают начать вакцинацию в том числе учителей и воспитателей. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Александр Бречалов.

Ранее в пятницу стало известно, что в регион поступила первая крупная партия вакцины "Гам-ковид-вак" из 500 доз. Ее направят на вакцинацию медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

"Всего в следующем году в Удмуртии планируем привить от ковида более 450 тысяч человек", - написал Бречалов.

По его словам, уже в январе приступят к вакцинации учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей вузов, затем сотрудников служб жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что в больницах Удмуртии подготовили 60 пунктов для вакцинации от коронавируса. В сентябре в регион поступила небольшая партия вакцины из 42 доз, которыми были привиты сотрудники нескольких больниц. Всего до конца года власти ожидают поступления 1 299 доз вакцины.

На 11 декабря в регионе зарегистрировано 15 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 256 человек выздоровели, 262 летальных случая. Состояние заболевших: 2 115 в удовлетворительном состоянии, 796 средней степени тяжести, 199 в тяжелом состоянии.