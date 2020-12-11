Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в качестве одной из мер поддержки заведений общественного питания разрешить им открывать зимние террасы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В каждой мере есть желание помочь, а есть необходимый механизм реализации этих мер. Сейчас можно сказать, что это, скорее всего, будут выносные столики, зимние террасы, которых в Петербурге не было, но они, скорее всего, появятся", - сказал он, не уточнив сроков применения.

Также, по словам собеседника, в качестве еще одной меры поддержки рассматривается докапитализация Фонда микрофинансирования примерно на 500 млн рублей. "В течение недели планируем представить [меры поддержки]", - уточнил он.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.

По последним данным, в Петербурге выявили 166 942 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 94 188 человек, умерли 6 178. За последние сутки в городе выявили 3 779 случаев заражения - максимум за время пандемии.