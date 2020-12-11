Школы в Карелии получат 11 млн рублей на средства защиты и дезинфекции

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии намерены в 2021 году выделить финансирование для школ на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции помещений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования республики.

"Средства иного межбюджетного трансферта будут распределены всем муниципальным районам и городским округам республики. За счет данных средств возможно приобретение рециркуляторов, инфракрасных термометров, средств дезинфекции, а также средств индивидуальной защиты. Органы местного самоуправления самостоятельно выбирают направления расходования этих средств", - рассказали в министерстве.

По словам министра финансов Карелии Елены Антошиной, на подготовку школ к работе на фоне пандемии коронавируса планируется направить 11 млн рублей. Соответствующий указ о распределении средств через профильное республиканское министерство уже подписан. В 2020 году республика перед началом учебного года уже выделила школам 30 млн рублей на покупку рециркуляторов воздуха.

Карелия сохраняет лидирующие позиции в списке российских регионов по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для снижения темпов распространения COVID-19 школьники с 1-3 классы уйдут на каникулы досрочно с 19 декабря, остальные учащиеся, в том числе студенты техникумов и колледжей, переведены на дистанционное обучение до конца года. Власти также рекомендовали родителям по возможности забрать детей из детских садов или максимально сократить время их пребывания там.

По данным республиканского оперштаба, в Карелии за все время пандемии выявили 20 496 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 428 человек. Поправились 12 654 пациента, умерли - 123.