Вертолетные туры на Землю Франца-Иосифа могут открыть из Сабетты и Шпицбергена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Вертолетные туры на самый северный в России архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) возможны со Шпицбергена, а также из Сабетты и Красноярского края. Об этом заявил в пятницу на форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге, представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

"Маршрут вертолетный со Шпицбергена может быть создан, также маршруты могут быть из Сабетты, из Красноярского края через Новую Землю, через первую базу [национального парка "Русская Арктика"] на вторую базу на ЗФИ", - сказал Левит.

В настоящее время туристы могут попасть на ЗФИ на круизных судах, которые следуют по Северному морскому пути, по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген и на атомном ледоколе, который заходит на Землю Франца-Иосифа в ходе круиза на Северный полюс. Туристский сезон в нацпарке продолжается с июня до конца августа-начала сентября. В перспективе возможно использование взлетно-посадочной полосы, которая построена на острове Земля Александры в интересах Министерства обороны, для приема самолетов с туристами.

"В перспективе, если будет принято решение о допуске гражданских судов, то, возможно, будет и самолетное сообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска для посещения ЗФИ", - добавил Левит.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.