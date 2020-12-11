Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Адыгее с 12 декабря

МАЙКОП, 11 декабря. /ТАСС/. Адыгея получила 200 доз двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, вакцинация начнется с 12 декабря, сообщил в пятницу оперативный штаб республики.

"Адыгея присоединилась к масштабной вакцинации от COVID-19, сегодня в республику поступило 200 доз двухкомпонентной вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Поступившая партия вакцины распределяется по прививочным центрам. Основной находится в Майкопской городской поликлинике, там вакцинация начнется уже с 12 декабря", - говорится в сообщении.

Первыми вакцину получат представители профессий из группы риска - медики, соцработники, педагоги. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках подготовительных работ к массовой вакцинации в республике для хранения вакцины на аптечной базе и прививочных пунктах заранее подготовлено специальное морозильное оборудование, поддерживающее необходимую температуру, уточнили в оперштабе.

В конце сентября республика получила первую партию отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V", она была использована для групп риска.

По данным регионального оперативного штаба, в республике, которая находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, коронавирусная инфекция выявлена у 9 237 человек, на лечении находятся 1 824 человека (плюс 104 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 7 394 человека (плюс 77 за сутки), умер 71 пациент.