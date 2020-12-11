Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса в новогодние праздники

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить всем желающим возможность сделать прививки от коронавируса в новогодние праздники.

На встрече с производителями российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Эпиваккорона" он заявил: "Прошу субъекты РФ обеспечить деятельность пунктов вакцинации и обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захочет это сделать, могли это сделать".

Соблюдение сроков вакцинации

Премьер отметил, что власти РФ укладываются в поставленный президентом страны Владимиром Путиным срок начала масштабной вакцинации от коронавируса.

Он напомнил, что на минувшей неделе Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели. Мишустин добавил, что вакцинация должна быть "полностью добровольной и бесплатной".

"Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на ее плановое производство", - заявил премьер.

По его словам, в декабре регионы получат 480 тыс. доз вакцины. Минздрав уже сформировал график распределения препарата по стране. "Сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе, и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин", - добавил Мишустин.

Председатель правительства также напомнил, что в первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники, "те, кто сегодня, можно сказать, на передовой". "Но учитывая, что ситуация по стране от региона к региону различается, то, я считаю, регионы здесь могут расширять этот список - по готовности к вакцинации и по доступу к вакцине", - добавил он. Мишустин указал на то, что губернаторы должны лично контролировать организацию вакцинации населения.

Постклинические испытания новой вакцины "Вектора"

Мишустин также объявил о начале постклинических испытаний новой отечественной вакцины от коронавируса, созданной центром "Вектор".

"Важная новость: сегодня начались постклинические испытания новой вакцины производства компании "Вектор" Роспотребнадзора, их результаты будут подведены в январе и тогда же начнется еще более широкое применение этой вакцины", - сообщил председатель правительства.

По мнению главы кабинета министров, "уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей". "Мы гордимся нашими учеными, врачами, без которых, конечно же, эти успехи были бы невозможны", - подчеркнул Мишустин. Он предложил подробно обсудить на совещании, как идет работа по вакцинации в регионах, насколько производители вакцин и медицинские организации готовы к этому процессу.