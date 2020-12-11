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Пандемия COVID-19

В России зарегистрированы тесты для выявления антител у привившихся от коронавируса

Она поможет объективно оценить уровень иммунитета после вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тест-система для выявления антител к новому коронавирусу у людей, прошедших вакцинацию, разработанная центром "Вектор", зарегистрирована в России и уже поступает в регионы. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин.

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"Определить уровень иммунитета после вакцинации можно специально разработанной тест-системой, которая буквально вчера зарегистрирована и сегодня поступает в регионы, чтобы объективно оценить иммунологический результат после вакцинации", - сказала она.

Ранее сообщалось, что тест-система за 18 минут осуществляет скрининг наличия специфических частиц в 93 исследуемых образцах одновременно. Это увеличивает производительность скрининга в шесть раз без привлечения дополнительных ресурсов диагностической лаборатории.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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