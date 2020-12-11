Адвокат сообщил, что у Олега Тинькова наблюдаются серьезные осложнения после лечения

ЛОНДОН, 11 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Шансы на выживание Олега Тинькова, страдающего от онкологического заболевания, составляют сейчас 40-50%. Об этом заявил адвокат российского бизнесмена Алекс Бейлин, выступая в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где в пятницу должно было состояться административное рассмотрение дела о его экстрадиции в США.

"После пересадки [стволовых клеток] у него наблюдаются очень серьезные осложнения. Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%", - сказал Бейлин, запрашивая суд об очередном переносе рассмотрения дела со ссылкой на заключение врача бизнесмена.

Эта просьба была судом удовлетворена - в пятницу рассмотрение дела было вновь перенесено, на этот раз на 15 марта будущего года.

Таким образом, административное слушание, изначально запланированное на конец апреля, переносится в шестой раз. При этом четыре раза новая дата назначалась еще до начала судебного заседания. В ноябре фамилия бизнесмена фигурировала в списке из около 20 дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло и дело было исключено из рассмотрения.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.