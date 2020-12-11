Детский омбудсмен сообщила, что заявившая об избиении в семье девочка жила год без матери

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Девочка из Москвы, которая могла подвергаться избиению со стороны родного дяди, не живет с мамой с февраля 2020 года. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала, что ведомство проводит проверку после заявления девочки о ее избиении родным дядей. 8 декабря работники образовательного учреждения обнаружили у десятилетней девочки телесные повреждения.

"Я знаю об этой ситуации, буду с ней разбираться. Мать этой девочки с февраля не живет дома, и ребенок фактически остался без родителей, с одним родственником, который ее воспитывал. Я планирую поехать в школу и разобраться, почему школа не дала знать органам опеки о том, что у девочки такая семейная ситуация. Держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.

В Москве проводится экспериментальный проект "Классный помощник", который позволяет оперативно передавать в органы опеки и соцслужбы о случаях неблагополучия в семье.