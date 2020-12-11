Кардиолог Минздрава назвал пандемией ситуацию с ожирением

"Пришел новый наш враг под названием ожирение <...>. Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин. Если у женщин уровень ожирения хоть и возрос по сравнению с первым десятилетием, то это не более чем на 10-15%, а у мужчин это трехкратное увеличение", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску социального проекта "Не пропусти удар", направленного на поддержку здоровья людей после инфаркта миокарда.

Бойцов отметил, что причиной такого резкого роста числа людей с ожирением стало то, что граждане при обыденном приеме пищи не следят за ее количеством и качеством. "Главная причина в том, что у нас утратилась граница различий между <...> обычным обедом и праздничным обедом - и по количеству пищи, и по составу пищи, и по структуре пищи. Вот со всем этим счастьем нам надо сейчас бороться", - сказал эксперт.