В Воркуте планируется создать федеральный научный центр изучения вечной мерзлоты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный научный центр изучения вечной мерзлоты планируется создать в заполярном городе Воркуте Республики Коми. В свое время действовавшая там научно-исследовательская мерзлотная станция внесла большой вклад в развитие арктического пространства России, сообщила в пятницу на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге сенатор от Коми Елена Шумилова.

"Еще одна важная задача, поставленная правительством России перед регионом, - это создание федерального научного центра изучения вечной мерзлоты в Воркуте. Минвостокразвития России ведет работу по воссозданию полноценной системы мониторинга изменений многолетней мерзлоты. В свое время воркутинская научно-исследовательская мерзлотная станция внесла большой вклад в освоение арктического пространства России. Работы по оценке и краткосрочному экспертному прогнозу активизации опасных геологических процессов при глобальном потеплении проводятся в Коми за счет федерального бюджета", - сообщила Шумилова в ходе форума.

По ее словам, имеющаяся сеть наблюдений недостаточна для изучения и наблюдения за опасными природными процессами. "Необходимо увеличить количество точек наблюдений, модернизировать воркутинский мерзлотный геологический полигон, предусмотрев установку современного комплекса аппаратных средств и получения необходимых данных в автоматическом режиме. Эти работы являются чрезвычайно важными для всей мерзлотной области страны", - добавила сенатор.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.