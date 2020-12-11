Все елочные базары Петербурга начнут работать 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Елочные базары Санкт-Петербурга начнут работать 20 декабря во всех районах города. Они разместятся по более чем 70 адресам, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Новогодние елочные базары откроются в 2020 году более чем по 70 адресам. Период работы базаров - с 20 по 31 декабря, - говорится в сообщении. - Торговые точки разместятся во всех районах Санкт-Петербурга".

Отмечается, что продажа новогодних елок будет организована на территориях, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. "По итогам торгов, прошедших 10 декабря, в ближайшее время будут заключены еще договоры по объектам в Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга", - отметили в комитете.

Согласно перечню адресов, опубликованному на сайте комитета, в Василеостровском и Адмиралтейском районах разместятся по четыре торговых точки, в Петроградском - одна, в Красногвардейском - 13. Самое большое число елочных базаров будет работать в Московском районе, где установят 16 пунктов продажи.

Рождественская ярмарка на Манежной площади в этом году пройдет с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года без традиционных катка, карусели и концертной программы, которые отменены из-за коронавируса. На главной городской ярмарке посетители смогут приобрести праздничные подарки и угощения на открытом воздухе.