Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт будет каждые две недели готовить доклады по итогам мониторинга борьбы с пандемией нового коронавируса. Соответствующее положение содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

"Рекомендовать ОНФ: а) провести выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19), <...> б) направить информацию по итогам указанного в подпункте "а" настоящего пункта мониторинга в правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам <...> субъектов РФ. Доклад - до 15 декабря 2020 года, далее - один раз в две недели", - говорится в документе.

В поручении указано, что активисты ОНФ должны в ходе проверок обратить особое внимание на наличие в аптеках и медучреждениях лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом, и их доступность для населения.

Кроме того, надо будет обратить внимание на соблюдение сроков прибытия бригад скорой помощи к заболевшим, наличие необходимого транспорта в медучреждениях, работу ситуационных центров и проведение выплат лицам, оказывающим помощь в борьбе с пандемией.