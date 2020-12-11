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Пандемия COVID-19

Тамбовских школьников 5-11-х классов перевели на дистанционное обучение

Такой формат учебы продлится до 25 декабря

ТАСС, 11 декабря. Власти Тамбовской области из-за угрозы распространения коронавируса перевели на дистанционное обучение школьников 5-11-х классов города Тамбова. Дети будут учиться в онлайн-режиме с 14 по 25 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции согласовано решение о переводе учеников с 5 по 11 классы школ города Тамбова на дистанционное обучение с 14 декабря. Такой формат обучения продолжится до 25 декабря 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В регионе действует обязательный масочный режим, людям старше 65 лет предписана самоизоляция.

В Тамбовской области за последние сутки выявлено 137 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 14 661, из них 12 614 человек выздоровели, 134 пациента умерли.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия COVID-19
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