"Один из самых почитаемых мастеров корейского кино"

11 декабря стало известно о смерти южнокорейского кинорежиссера Ким Ки Дука. Он умер в Латвии из-за коронавируса в возрасте 59 лет. Соболезнования - в материале ТАСС.

Ким Ки Дук был самобытным художником, чьи искренность и обаяние очаровывали окружающих. Такое мнение выразил президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков.

"Очень печально, что ушел такой замечательный художник - Ким Ки Дук. Вообще режиссура - это взгляд, это точка зрения, это попытка выразить на экране то, что связывает тебя с Богом, это желание быть услышанным не только с точки зрения современности, но и через тех, кто давно уже ушел, но создал твою культуру, твою историю, твою традицию. Таким режиссером был Ким Ки Дук. Он был председателем жюри Московского кинофестиваля, и не будучи с ним до этого знакомым, я с изумлением и радостью увидел в нем, как ни странно, очень близкого человека. И дело не в том, что ты себя чувствуешь с ним в чем-то похожим или пытаешься дотянуться до его пьедестала, а дело в том, что он настолько был самобытен и органичен, что он с ходу сшибал тебя своею искренностью, и ты попадал под его обаяние, не понимая ни одного слова, но испытывая огромную душеподъемную энергию, которая от него исходила", - сказал Михалков, чьи слова привели в пресс-службе режиссера.

Михалков подчеркнул, что Ким Ки Дук был лицом не только корейского, но и мирового кино, "которое еще не перестало быть самобытным, открытым и волнующим".

"Один из самых крупных режиссеров мирового кинематографа"

Южнокорейский режиссер вошел в историю мирового кинематографа как сложная и противоречивая фигура, он продолжал работать даже в самые трудные периоды своей жизни, рассказал ТАСС программный директор ММКФ, киновед Кирилл Разлогов.

"Ким Ки Дук, безусловно, - один из самых крупных режиссеров не только корейского, но и мирового кинематографа, фигура сложная, противоречивая. Карьера режиссера развивалась достаточно стремительно, один из его первых фильмов "Реальный вымысел" был показан на Московском кинофестивале. Картины его авторства получали премии на международных фестивалях, он был одним из самых почитаемых мастеров корейского кино. Творческая и личная жизнь Ким Ки Дука следовали по пути от крайности к крайности", - рассказал Разлогов.

Наиболее известной картиной Ким Ки Дука стала мелодрама "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" - философское размышление о смысле жизни, отметил собеседник агентства. В один из периодов режиссера настиг глубокий внутренний и творческий кризис, выйти из которого ему помогла работа над документальной драмой "Ариран" (2011). Фильм принес ему главный приз в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

"Последние годы его жизнь и творчество были омрачены скандалами и жалобами актеров на жестокое с ними обращение во время съемок. Он стал персоной нон-грата в Корее, многие западные фестивали болезненно отреагировали на эти жалобы. Тем не менее он продолжал работать. В его фильмах моменты, связанные с пессимизмом, играли все более значительную роль", - отметил Разлогов. Его последнюю работу "Растворяться" показали на Московском кинофестивале в 2020 году. Режиссер также работал над новым проектом в Прибалтике. "Ким Ки Дук вошел в историю как одна из самых ярких и противоречивых фигур мирового кино. Я уверен, что его картины будут смотреть не только киноведы, изучающие историю кино, но и новое поколение зрителей", - добавил собеседник агентства.

В этом году Ким Ки Дук возглавил жюри второго этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК, который проходил в ноябре. Генпродюсер смотра Федор Попов рассказал ТАСС, что взаимодействие с режиссером проходило в формате онлайн, поскольку из-за пандемии он не смог приехать в Россию. Ким Ки Дук подошел к работе с большим профессионализмом и ответственностью, посмотрев всю обширную программу студенческих картин. "Ким Ки Дук всегда будет в нашей памяти со своими картинами. Мне лично наиболее близок его фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна". Это уникальная картина, ее мог сделать только такой мастер, как он. <…> У Ким Ки Дука широкий диапазон зрительской аудитории, его фильмы любили не только поклонники фестивального кино. Он уникальный. Когда уходит такой человек, появляется понимание, что другого такого не будет. Его место никто не займет", - поделился Попов.

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса на 60-м году жизни.

О режиссере

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года в Южной Корее. В начале 90-х он изучал изящные искусства в Париже, а в 1993 году получил награду Института сценаристов за лучший сценарий к фильму "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За свою карьеру в качестве кинорежиссера он получил множество наград, включая главный приз Венецианского кинофестиваля в 2012 году за ленту "Пьета", четыре награды Венецианского кинофестиваля в 2004 году за фильм "Пустой дом", приз Берлинского международного кинофестиваля в 2004 году за лучшую режиссуру за ленту "Весна, лето, осень, зима… и снова весна".

Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля в 2019 году. В ноябре того же года режиссер стал председателем жюри основного конкурса IV Сочинского международного кинофестиваля.