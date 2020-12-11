Вакцинация от коронавируса в Кирове начнется 12 декабря

КИРОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Кировская область получила 200 доз вакцины от коронавируса, вакцинация населения начнется 12 декабря, она будет проводиться в областном центре и ближайших прививочных пунктах. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"В Кировскую область сегодня поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции, 200 доз. Наше министерство здравоохранения с утра начало обзванивать тех, кто был записан [на прививку], на утро записалось более 1000 человек, [специалисты] приглашают людей, чтобы привиться. Мы организуем [вакцинацию] в субботу и воскресенье. Сейчас сконцентрируемся на прививках в областном центре и близлежащих прививочных пунктах", - сказал Курдюмов.

Всего в области организовано 12 прививочных пунктов. Регион, по словам Курдюмова, полностью готов к началу вакцинации. Также в ближайшее время область ожидает дополнительную поставку вакцины, уточнил первый заместитель председателя правительства.

Ранее в регионе уже были привиты 42 человека, медики не выявили у них осложнений. По данным правительства, в первоочередном порядке прививки получат медицинские и социальные работники, педагоги и другие категории граждан из групп риска, а далее те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей.

По состоянию на 11 декабря в Кировской области выявлены 242 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 4 065 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 13 822 пациента. С выздоровлением от коронавируса выписано еще 617 человек.