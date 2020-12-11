Время работы кафе и ресторанов в Удмуртии продлили до 01:00

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии разрешили работать предприятиям общепита с 7:00 до 01:00, увеличив это время на два часа, сообщается в пятницу в телеграм-канале оперативного штаба региона "Стопкоронавирус. Удмуртия".

Ранее запрет на работу действовал с 23:00 до 07:00.

"Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания запрещается с 01:00 до 07:00. За исключением реализации продукции через линии (станции, окна) раздачи без организации потребления продукции в зале предприятия общественного питания, через столы заказов, магазины (отделы) кулинарии, а также доставки заказов", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти намерены с 11 декабря увеличить время работы кафе, баров и ресторанов.

На 11 декабря в регионе зарегистрировано 15 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 12 256 человек выздоровели, 262 летальных случая. Состояние заболевших: 2 115 в удовлетворительном состоянии, 796 средней степени тяжести, 199 в тяжелом состоянии.