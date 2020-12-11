Глава Курской области призвал жителей региона отказаться от праздничных корпоративов

КУРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей отказаться от праздничных корпоративов и гуляний, чтобы облегчить работу медикам. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" по итогам встречи с волонтерами всероссийской акции #Мывместе.

"Прошу отказаться от предновогодних корпоративов и гуляний. Лучше поберечь себя, чтобы встретить Новый год дома с семьей, а не на больничной койке с кислородной маской на лице. Это лучший способ поддержать наших медиков", - написал Старовойт.

В преддверии Нового года в регионе не стали вводить дополнительные ограничения, график работы кафе и ресторанов остался без изменений - заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 06:00. 7 декабря губернатор Курской области отменил новогодние выходные для сотрудников администрации региона, глав районов и муниципальных образований из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ранее выходной день объявили 31 декабря для государственных служащих Курской области, 26 декабря - рабочим.

К 11 декабря количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Курской области превысило 17 000, за последние сутки наличие ковида подтвердили у 178 человек. За все время 15 399 человек выздоровели, 234 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничено проведение массовых мероприятий, работа ресторанов и театров. С 17 ноября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ.