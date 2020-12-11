В Курской области запретили массовые праздничные мероприятия до 10 января из-за пандемии

КУРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Проведение массовых праздничных мероприятий с 15 декабря по 10 января запретили в Курской области на фоне неблагополучной ситуации по коронавирусу. Соответствующие изменения внесли в распоряжение "О введении режима повышенной готовности", сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, в том числе новогодних елок, запрещено с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Кроме того, до 10 января в кафе и ресторанах Курской области запретили работу танцевальных площадок, караоке, проведение развлекательных программ. Ранее работу заведений общепита ограничили в регионе, запретив обслуживание посетителей с 23:0 до 6:00.

К 11 декабря количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Курской области превысило 17 000, за последние сутки наличие ковида подтвердили у 178 человек. За все время 15 399 человек выздоровели, 234 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничено проведение массовых мероприятий, работа ресторанов и театров. С 17 ноября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ.