Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести специальные нормы ответственности за дискриминацию россиян, в том числе журналистов, за рубежом. Свою позицию глава государства обозначил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Отвечая на предложение исполнительного директора Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского сформулировать правила уголовного преследования за дискриминацию россиян за границей, Путин сказал: "Такое можно, конечно".

"Оно и так у нас действует, это правило, используя имеющуюся правовую базу. Но можно, конечно, создать какие-то специальные нормы, - заметил президент. - Насколько это будет эффективно для тех, кто делает это за рубежом? Но все-таки это будет определенным инструментом".

При этом глава государства пояснил, что не говорит о готовности "прямо сейчас начать эту работу". "Но идею понимаю, и в принципе я с вами солидарен, что она имеет право на существование", - добавил он.