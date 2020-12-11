Власти Якутии предложат ЮНЕСКО сделать нацпарк "Кыталык" объектом всемирного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) планируют подать заявку в профильный комитет ЮНЕСКО на присуждение национальному парку "Кыталык" статуса объекта всемирного наследия. На особо охраняемой природной территории гнездятся белые журавли - стерхи, занесенные в Красную книгу России, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамин Афанасьев на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Кыталык" - это белый стерх, здесь гнездится 99% белого стерха, который прилетает в Российскую Федерацию. <…> Это международный проект. И мы планируем национальный парк "Кыталык" номинировать комитету ЮНЕСКО по природному наследию. По критериям тоже подходим и надеемся сделать "Кыталык" объектом всемирного наследия", - сказал он.

Проектирование национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе Якутии завершилось летом этого года. Территория парка включает наиболее ценные части природного заказника "Кыталык" и одноименного местного резервата. Парк создавался по нацпроекту "Экология".

Основная цель создания нацпарка - сохранение восточносибирской популяции стерха. Стерх внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид - в Красную книгу РФ. Стерхи гнездятся исключительно в России. Популяция, обитающая в Якутии, зимует в Китае. По последним данным, эта популяция сейчас насчитывает не более 3 тысяч особей.