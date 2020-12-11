Прокуратура Москвы опротестовала решение о штрафе хоспису "Дом с маяком"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы опротестовала решение о штрафе детскому хоспису "Дом с маяком" и потребовала прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по поручению Генеральной прокуратуры прокуратурой Москвы была проверена законность не вступившего в силу судебного акта в отношении детского хосписа. "По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", - подчеркнули в Генпрокуратуре. Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря.

10 декабря Зюзинский суд признал хоспис виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. В суде уточнили, что наказание, наложенное на хоспис, не предусматривает конфискацию наркотических средств. Представители хосписа просили ограничиться предупреждением, однако суд счел, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения. По этой статье учреждению грозил штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что претензии правоохранителей к хоспису заключались в том, что "журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения".