Новогодний спрос на гостиницы в Ленобласти вырос на 70% на фоне ограничений в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на гостиницы в Ленинградской области на период новогодних праздников вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. Петербургские отели на фоне введенных в городе ограничений в то же время теряют 34% своей новогодней выручки, сообщили журналистам в пресс-службе банка ВТБ.

"В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября - первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. <…> На 34% - до 136 млн рублей - снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%", - следует из результатов исследования эквайрингового бизнеса ВТБ, представленных пресс-службой банка.

Влияние на изменение спроса на гостиницы в Петербурге и Ленинградской области также оказывает закрытие внешних границ Российской Федерации. Россияне, планировавшие провести новогодние праздники за границей, вынуждены переориентироваться на внутренние направления. Как отметили в ВТБ, повышенным спросом пользуются как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для так называемого отдыха выходного дня.

Повышенный интерес к отдыху в Ленинградской области на фоне введенных в Петербурге ограничений также отражается на аренде частных домов. Как рассказала в среду ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, спрос на посуточную аренду коттеджей в Ленинградской области к новогодним праздникам вырос на 60% по сравнению с октябрем-ноябрем 2019 года. При этом в полтора раза (до 470) увеличилось число загородных домов в регионе, которые предлагают услуги по размещению гостей в праздничные дни.