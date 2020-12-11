Мединский заявил о необходимости развивать инфраструктуру Ржевского мемориала

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Территория Ржевского мемориала в связи с большим потоком посетителей нуждается в дальнейшем развитии, в которое необходимо более активно включаться властям Тверской области. Такое мнение выразил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Большой проект Ржевского мемориала нуждается в развитии. <...> Нужно создавать дополнительную инфраструктуру, никто не ожидал, что будет столько посетителей - 450 тыс. посетителей самотеком по билетам. Конечно, нужны дополнительные удобства, кафе, не хватает еще мест для парковки", - сказал он.

Мединский обратил внимание, что Ржевский мемориал находится в зоне ответственности Тверской области и федерального Музея Победы. При этом за музеем закреплены 4 га земли. "Насколько я знаю, министерство культуры уже предусмотрело план развития Ржевского мемориала непосредственно на этих 4 га, - пояснил помощник президента. - Но, конечно, 4 га - маленький участок Музея Победы, а дальше - огромные поля Тверской области".

Так как, по словам Мединского, область пока инициативы не проявляет, он обратился к руководству партии "Единая Россия" с просьбой взять эту ситуацию под партийный контроль. "Мы проводили ряд совещаний, но у меня нет ощущения энергичного включения в эту тему. Если партия здесь поможет нам объединить совместно усилия министерства культуры области и общественных организаций, это будет великое дело. Там есть где развивать проект", - сказал он.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.