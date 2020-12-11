Путин: уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил в четверг на встрече с членами Совета по правам человека о невозможности на сегодняшний день возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с Алексеем Навальным. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Нет, нельзя, - сказал Путин в ответ на вопрос о том, можно ли возбудить уголовное дело в РФ. - Потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело". Он заверил, что проверка обстоятельств инцидента проводится по его поручению, этим занимается прокуратура и Следственный комитет РФ. "Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов", - отметил глава государства.

Путин считает, что российских специалистов стоило бы допустить к совместному расследованию обстоятельств инцидента с Навальным. "По большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы [над изучением обстоятельств инцидента], - сказал президент. - Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает".

Отвечая на вопрос об "отравлении известного фигуранта", Путин напомнил, что Россия не может вести свое расследование из-за отсутствия материалов, которые находятся на Западе, однако проверка проводится. "Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", - напомнил глава государства. Он добавил, что иностранных специалистов также пригласили для совместного расследования в Россию, но "к нам не едут". "Официальных материалов не дают, - подчеркнул президент. - Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа - ему стало плохо в самолете. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что тот подвергся воздействию отравляющего вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза заболевшего в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.