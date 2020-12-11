В Мурманской области не будут закрывать рестораны на Новый год и снимут ряд ограничений

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение не закрывать рестораны на Новый год благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и планируют снять ряд ограничений. Об этом в пятницу заявил журналистам глава региона Андрей Чибис на онлайн-брифинге, посвященного теме коронавируса.

"Мы не будем закрывать рестораны на Новый год. Более того, чтобы люди после длительных месяцев ограничений с учетом наметившейся стабильности могли больше отдохнуть, провести время со своими близкими, мы дополнительно часть ограничений снимаем. С 17 декабря мы открываем работу кинотеатров, кинозалов и областной филармонии при соблюдении условий, прописанных нашими коллегами из Роспотребнадзора", - сказал Чибис.

Он уточнил, что после снятия ограничений учреждения культуры должны соблюдать правила рассадки зрителей в шахматном порядке, обеспечивать заполняемость залов не более 50% посадочных мест, установить интервалы между сеансами не менее 30 минут для проветривания и уборки и продавать билеты бесконтактным способом.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 285 новых случаев заболевания CОVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 30 571, 27 733 пациента выздоровели, 2 301 находятся на лечении, 537 человек умерло.