Новый максимум. Коронавирусом за неделю заразились 4,36 млн человек в мире

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за семь дней возросло на 4,36 млн - это на 0,1 млн больше предыдущего максимума, зафиксированного неделю назад, следует из подсчетов ТАСС.

В относительном выражении прирост оказался минимальным за все время пандемии - 6,7%. В общей сложности коронавирус выявили у 69,6 млн человек - 0,9% населения планеты.

Количество активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, за неделю возросло примерно на 1,3 млн, до 19,8 млн (28% всех заразившихся). Следует учитывать, что эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Несмотря на рост заболеваемости, в последние семь дней в мире зарегистрировали немного меньше смертей из-за коронавируса, чем неделей ранее, - 74,5 тыс. Показатель летальности новой инфекции опустился до минимальных 2,27%.

Выздоровели около 2,9 млн человек, как и на предыдущей неделе. Всего уже вылечились 66% инфицированных.

В ряде стран Европы, где заболеваемость удалось снизить с помощью карантина, после смягчения ограничительных мер распространение инфекции вновь ускорилось. Продолжается оно в Америке, где фиксируют новые максимумы по числу заболевших.

Самая высокая заболеваемость

В США, где заразились более 15,6 млн человек, ежедневно выявляют уже свыше 200 тыс. новых случаев. За неделю число заболевших в стране возросло сразу на 10%.

Сложная ситуация складывается в Калифорнии - в одном Лос-Анджелесе регистрируют 10 тыс. инфицированных в сутки. В Сан-Франциско и пяти округах штата жителям запретили покидать дома без крайней необходимости.

В Бразилии на этой неделе подтверждали в среднем 42 тыс. случаев заражения в день. Заболеваемость в стране растет с начала ноября, но недельный прирост числа заболевших невелик - 4,6%.

Более 30 тыс. заразившихся в день выявляют в Индии и Турции. Но если в Индии вспышка идет на спад (за семь дней число заболевших увеличилось только на 2%), то в Турции, напротив, эпидемический процесс нарастает, а доля активных случаев в разы больше - 33%, или около 578 тыс.

Ситуация в Европе

Эпицентр распространения инфекции в Европе - по-прежнему Германия, где накануне подтвердили почти 30 тыс. новых случаев заражения. В отличие от остальных европейских стран, там действует так называемый мягкий локдаун, но власти уже заявили о необходимости серьезно ужесточить ограничительные меры.

Во Франции ограничения в преддверии Нового года ослабили, и число выявляемых случаев выросло с 11 тыс. до 14 тыс. в день. Кроме того, вторая волна эпидемии стала более серьезным вызовом для системы здравоохранения, чем первая: каждую минуту в республике госпитализируют одного заболевшего, каждые шесть минут кто-то попадает в реанимацию.

В Великобритании, где на большей части территории жесткий карантин отменили в начале декабря, снова регистрируют по 20 тыс. заразившихся в сутки. Тем не менее британцы продолжают смягчать ограничения - например, обязательная изоляция для приезжих из многих стран сокращается или отменяется вовсе.

Стабилизируется ситуация в Италии. В начале недели там выявляли по 24 тыс. заболевших в сутки, к пятнице - около 17 тыс., а прирост числа заболевших по итогам семи дней снизился до 7%.

Смертность

В США, по подсчетам NBC, из-за коронавируса умерло больше людей, чем страна потеряла в боях во время Второй мировой войны - свыше 292 тыс. В среду в Соединенных Штатах зарегистрировали очередной пик смертности - 3,01 тыс. умерших за один день.

В Бразилии по-прежнему умирают 700-800 заразившихся в сутки, в Мексике - около 600. В пятницу стало известно, что в России впервые с начала пандемии зарегистрировали более 600 летальных исходов за день.

С учетом численности населения хуже всего ситуация в Бельгии, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 152 смерти из-за новой инфекции, в Перу - 110, в Италии и Испании - 103 и 101. В России, если исходить из данных федерального штаба по борьбе с коронавирусом, показатель равен 31.