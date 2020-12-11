Инвалиды с 1 января смогут получить разрешение на бесплатную парковку в электронном виде

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Автомобильный знак "Инвалид", необходимый для разрешения на бесплатную парковку транспорта, которым пользуются граждане с инвалидностью, перестанет действовать с 1 января 2021 года. Им нужно будет оформить электронное разрешение на парковку, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"До 31 декабря 2020 года включительно гражданам, пользующимся автомобильным знаком "Инвалид", необходимо оформить разрешение на бесплатную парковку для транспортного средства, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд России. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тыс. автомобилей.

"С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов", - добавили в ПФР. При этом оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Для того, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. "Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф", - отметили в фонде.

В ПФР добавили, что при необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Одновременно за ним может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.