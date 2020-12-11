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Еженедельно до Нового года в оборот будут вводить по 10 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона"

Гендиректор "Вектора" Ринат Максютов отметил, что центр произвел уже 50 тыс. доз вакцины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавший вакцину от коронавируса "Эпиваккорона", планирует каждую неделю до Нового года вводить в гражданский оборот по 10 тыс. доз этого препарата. Об этом сообщил в пятницу гендиректор центра Ринат Максютов.

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"В дальнейшем каждую неделю до Нового года мы рассчитаем вводить в гражданский оборот по 10 тыс. доз вакцины", - сказал он по итогам встречи с производителями вакцины под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Максютов отметил, что "Вектор" произвел уже 50 тыс. доз вакцины. Первые две серии объемом 7,8 тыс. доз уже введены в оборот и доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Новосибирск.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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