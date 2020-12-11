Путин поддержал идею установить на проспекте Сахарова памятник академику

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением установить памятник выдающемуся советскому ученому, одному из создателей водородной бомбы и лауреату Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека академику Андрею Сахарову на названном в честь него проспекте. Свою позицию глава государства обозначил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Во время мероприятия политический обозреватель Николай Сванидзе напомнил, что в прошлом году Путин подписал распоряжение о праздновании 100-летия со дня рождения Сахарова. "Хорошо было бы успеть поставить памятник Андрею Дмитриевичу, но пока памятника нет и не утверждено место его установки, - заметил Сванидзе. - Очень хочется, чтобы памятник Сахарову стоял на проспекте, названном его именем". Обозреватель также обратился к президенту с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Отвечая ему, Путин заявил: "По поводу памятников - я тоже за". "Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае - городскими властями, - добавил он. - Но в принципе я с вами согласен".

Сванидзе также обратил внимание президента на то, что в Следственном комитете РФ создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории. По его мнению, это можно расценивать как "курирование со стороны прокуроров исторической науки". Отвечая ему, Путин согласился с тем, что теоретически существует опасность того, что "следственные органы будут как-то сами интерпретировать факты истории".

"Да, я понимаю. Над этим надо подумать, - отметил глава государства. - Но вызвано это "благими" намерениями, как вы догадываетесь, попытками обелить преступников, нацистов, их пособников. Вот чем это вызвано. Но угрозы, о которых вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен".

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.