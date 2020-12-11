Захарова заявила, что Турция не отказывалась от поставок российской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заявление о том, что турецкая сторона якобы отказалась работать с российскими вакцинами против коронавируса, является дезинформацией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Недавно видели яркий пример: было распространено якобы [имевшее место] заявление турецкой стороны о том, что Анкара отказывается от работы с российскими вакцинами, - сказала она. - Это же неправда, и это тут же было дезавуировано".

"Так это все и устроено. Со ссылкой на некий источник все воспроизводится в переретрансляции несуществующих персоналий, тут же подхватывается соцсетями и пошло-поехало", - добавила Захарова.

Как отметила дипломат, в подобных историях очень важно "давать информацию из первых рук, контролировать появление фейков и вовремя их купировать".

Ранее в среду в турецкой газете Habertürk появилась информация со ссылкой на министра здравоохранения о том, что Анкара отказывается от поставок российской вакцины. Позднее эти данные были опровергнуты. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Турция приступает к токсикологическим исследованиям вакцины из РФ.

Борьба с фейками в СМИ

Захарова считает, что распространение подробной информации о российских вакцинах и медицине - единственный способ противостоять нападкам и дезинформации в зарубежных СМИ.

"Факт остается фактом. Действительно в СМИ появляется большое количество материалов, которые так или иначе пытаются поставить под сомнение или каким-то образом создать негативное впечатление о российских наработках. Здесь идет речь и о вакцинах, и о ученых, и о медиках. Мы много что видели. С весны мы отслеживаем эти материалы, публикуем опровержения, приводим пример фейковых статей. Самое главное, что здесь есть противоядие - нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что подробная достоверная информация - важнейшая часть "противодействия зловредному влиянию дезинформационных кампаний".

По ее словам, расхожий в медиа термин "война вакцин" в целом отражает складывающуюся ситуацию. "Наверное, можно смотреть по-разному, но думаю, что он [термин] отражает частично суть происходящего. Появляется конкуренция, это очевидно, она сопряжена с задействованием определенных инструментов по отстаиванию своих позиций. Можно сказать, что это нечистоплотная конкуренция, можно сказать, что это часть глобального информационного противостояния, войны", - указала дипломат.

Захарова отметила, что не рассматривает ситуацию вокруг вакцин отдельно от того, что происходит в медийном пространстве в целом. "Это как раз часть, новая составляющая, но, так или иначе, часть бесконечных нападок в информационном плане на Россию. Еще один повод для того, чтобы бить по нашей стране, делать все для того, чтобы искажать ее образ, выдавать не объективную информацию, выдавать не реальные новости или данные о нашей стране, о том, что происходит, а бесконечно использовать любой повод для того, чтобы пугать Россию", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что до нападок на российские разработки против коронавируса в американских и британских СМИ проходили публикации о якобы имевшем место замалчивании Россией реальных данных о заболевших. "Поэтому это никакая не новелла, это не нечто новое, это часть, новая часть все той же, хорошо нам известной информационной атаки на нашу страну. А она уже является составной частью политики сдерживания России", - заключила она.