В Минздраве надеются, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года

"Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", - сказал он в пятницу журналистам.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 597 711 случаев заражения, выздоровели 2 059 840 человек, умерли 45 893. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.