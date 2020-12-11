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Всех детей, отравившихся хлором в бассейне в Астрахани, выписали из больницы

В медучреждении остаются двое взрослых, которые пострадали при инциденте

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Медики выписали всех детей, находившихся под наблюдением в областной детской больнице имени Силищевой после отравления хлором в бассейне в Астрахани. В стационаре взрослой больницы имени Кирова остаются двое пострадавших, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области в пятницу.

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"Последний ребенок, находившийся под наблюдением в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, был выписан сегодня. Четверо были выписаны накануне", - говорится в сообщении.

В больнице остаются два взрослых пациента, им продолжают оказывать медицинскую помощь. В четверг из больницы Кирова были выписаны шесть человек, св пятницу - еще два, уточнили в пресс-службе.

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